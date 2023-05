Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: hausse de dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Apple a annoncé jeudi soir une augmentation de 4% de son dividende à 0,24 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 18 mai aux actionnaires inscrits au 15 mai.



Compte tenu de sa confiance dans les perspectives du groupe technologique, son conseil d'administration a également autorisé un programme supplémentaire visant à racheter jusqu'à 90 milliards de dollars d'actions.



Au titre de son deuxième trimestre 2022-23, Apple a dévoilé un BPA stable d'une année sur l'autre à 1,52 dollar, pour un chiffre d'affaires de 94,8 milliards de dollars, en baisse de 3%, mais un flux de trésorerie d'exploitation solide de 28,6 milliards.



'Nous affichons un record historique dans les services et un record trimestriel de mars pour l'iPhone malgré un environnement macroéconomique difficile, et voyons notre base installée d'appareils actifs atteindre un niveau record', souligne son CEO Tim Cook.





