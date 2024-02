Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: hausse de 16% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Apple a publié jeudi soir un BPA en hausse de 16% à un record historique de 2,18 dollars pour son premier trimestre 2023-24, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 2% à 119,6 milliards de dollars, dont un record pour les revenus de services.



'Notre base installée d'appareils actifs a maintenant dépassé les 2,2 milliards, atteignant un niveau record dans tous les segments produits et zones géographiques', met en avant le CEO de la firme technologique, Tim Cook.



'Au cours du trimestre, nous avons généré près de 40 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation et avons reversé près de 27 milliards à nos actionnaires', souligne pour sa part son CFO Luca Maestri.



Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende en numéraire de 0,24 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 15 février au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 12 février.





Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.33%