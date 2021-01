Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : hausse d'un tiers du BPA au 1er trimestre Cercle Finance • 28/01/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé mercredi soir un BPA en augmentation de 35% à 1,68 dollar au titre des trois premiers mois de son exercice 2020-21, battant nettement le consensus de marché, pour un chiffre d'affaires record, en hausse de 21% à 111,4 milliards de dollars. 'Notre performance commerciale du trimestre a été alimentée par une croissance à deux chiffres dans chaque catégorie de produits, ce qui a conduit à un niveau record pour notre base installée d'appareils actifs', a déclaré le directeur financier Luca Maestri. 'Ces résultats nous ont aidés à générer des flux de trésorerie d'exploitation records de 38,8 milliards de dollars. Nous avons également rendu plus de 30 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre', poursuit-il.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.58%