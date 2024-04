Apple, GM, UPS... les valeurs à suivre à Wall Street

(AOF) - Apple

Les ventes globales de smartphones en Chine ont augmenté de 1,5% au premier trimestre, selon Counterpoint Research. Celles d'Apple ont chuté de 19,1% sur cette période tandis que celles de Huawei s’envolaient de 69,7%. La part de marché du groupe américain est passée en un an de 19,7% à 15,7%. Les ventes de Xiaomi ont augmenté de 8,6% tandis que celles d’Oppo ont chuté de 15,5%.

GE Aerospace

Au premier trimestre 2024, GE Aerospace annonce que ses commandes ont augmenté de 34% à 11 milliards de dollars. Sur cette période, son chiffre d'affaires ajusté ressort à 8,1 milliards de dollars, soit une hausse de 15%. Son bénéfice d'exploitation s'élève à 1,5 milliard de dollars, soit une progression de 24%. La marge bénéficiaire d'exploitation a augmenté de 19,1%, soit une hausse de 140 points de base. Cette marge est en hausse grâce principalement aux hausses de prix et au volume des services.

General Motors

General Motors est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de bénéfices supérieurs aux attentes au 1er trimestre et le relèvement de ses perspectives. Le constructeur américain affiche un bénéfice par action ajusté de 2,62 dollars contre 2,14 dollars attendus, en hausse de 18,6% sur un an. Le consensus s'élève à 2,15 dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 43 milliards de dollars au lieu de 41,87 milliards, en hausse de 7,6% sur un an. Il était attendu à seulement 41,88 milliards de dollars.

Jetblue

Jetblue est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après l'abaissement de ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2024. La compagnie aérienne s'attend à une baisse de ses revenus annuels de 1 à 4% alors qu'ils devaient initialement rester stables. Elle prévoit qu'une surcapacité " significative " en Amérique latine, qui représente une grande partie de son réseau, "continuera probablement à peser sur les revenus". La perte par action est cependant circonscrite à 0,43 dollar en ajusté contre 0,52 dollar attendu, pour un chiffre d'affaires en ligne à 2,20 milliards.

Pepsico

Le spécialiste américain des boissons gazeuses et des snacks, PepsiCo, a dévoilé des profits supérieurs aux attentes. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,04 milliards de dollars, soit 1,48 dollar par action, contre respectivement 1,93 milliard et 1,40 dollar un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,61 dollar, soit 9 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires de PepsiCo a progressé de 2,3% à 18,25 milliards de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché : 18,08 milliards de dollars.

UPS

Le chiffre d'affaires d'UPS s'élève à 21,7 milliards de dollars au premier trimestre 2024, soit une baisse de 5,3% par rapport au premier trimestre 2023. Sur cette période, le bénéfice d'exploitation s'élève à 1,6 milliard de dollars, en baisse de 36,5% par rapport aux trois premiers mois de 2023. Le bénéfice dilué par action est de 1,30 dollar sur ce trimestre et de 1,43 dollar en données ajustées. Le consensus s'élève à 1,30 dollar. En parallèle de la présentation de ses résultats trimestriels, UPS réaffirme ses objectifs financiers pour l'année 2024.