Apple : gagne +2%, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre Apple gagne près de 2% à la Bourse de New York. Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' sur Apple, avec un objectif de cours de 375 dollars, dans l'expectative du lancement d'un iPhone 12 5G dès cet automne. S'il dit avoir pris connaissance des rumeurs évoquant un retard dans la commercialisation de l'appareil, le broker américain pense que le nouvel iPhone atteindra les rayons dès le début du mois d'octobre. Dans sa note de recherche, Wedbush prédit la disponibilité de quatre modèles équipés de fonctionnalités 4G/5G dont certains pourraient être proposés à un prix d'entrée inférieur à 1000 dollars, un positionnement que le courtier juge 'intelligent' compte tenu des difficultés liées au Covid-19 et à de l'environnement économique fragile.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.55%