Apple : gagne 2%, soutenu par une analyse favorable

(CercleFinance.com) - Apple gagne plus de 2% à New-York, soutenu par une analyse d'UBS qui relevé sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 115 à 142 dollars. Dans sa note, le broker justifie son relèvement par la perspective d'une stabilisation de la demande d'iPhone sur le long terme, accompagnée d'une amélioration du prix de vente moyen de l'appareil. UBS dit aussi vouloir mesurer au plus près la 'véritable' valeur de l'entrée probable d'Apple sur le marché de l'automobile, un scénario qu'il n'estime pas bien intégré dans le cours de Bourse. Le courtier - qui met en évidence les investissements réalisés par le groupe dans le domaine depuis plusieurs années (voiture sans chauffeur, télédétection par laser) - estime qu'un tel développement représente au moins 14 dollars par titre.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.89%