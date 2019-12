Apple : 'gagnant' du futur cycle 5G, dit Wedbush

(CercleFinance.com) - Apple sera le 'gagnant clair' du 'super cycle 5G' qui doit se produire en 2020, selon les analystes de Wedbush Securities.

Le broker estime en effet qu'il y aura en nouvel élan pour les 'FAANG' (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google) en général en 2020, car un certain nombre de tendances transformationnelles telles que le cloud et la guerre du contenu en streaming seront au centre de l'attention des investisseurs.

L'année prochaine pourrait voir Apple, mais aussi Google et Amazon, se développer davantage dans les secteurs de la santé et de la banque via la croissance organique ainsi que par des acquisitions pour élargir leurs moteurs de monétisation et leurs bases de consommateurs, selon Wedbush.

Le broker a ainsi maintenu sa recommandation 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 350 dollars.