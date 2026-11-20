La marque à la pomme, qui s'est tenue à l'écart de la frénésie IA, affiche depuis cette semaine une performance supérieure à celle du Nasdaq 100 sur quatre ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée sur le marché grand public de la première version de ChatGPT, en novembre 2022. Cela n'empêche pas le groupe de chercher à revenir dans la course, en préparant son propre agent d'IA autonome.

Apple chercherait à recruter un responsable senior de l'ingénierie pour diriger la conception d'un assistant d'IA proactif et agentique, selon les constatation de Bloomberg, qui s'est appuyé sur les offres d'emploi publiées cette semaine sur le site du groupe. Apple développerait son propre agent d'intelligence artificielle autonome, capable d'effectuer des tâches pour le compte des utilisateurs. Le groupe cherche à recruter un responsable senior de l'ingénierie pour diriger le développement d'un assistant d'IA proactif et agentique. Celui-ci devra écrire du code, naviguer sur Internet, contrôler des applications et piloter des appareils pour le compte des utilisateurs.

L'offre d'emploi évoque le développement d'agents informatiques polyvalents. Des outils similaires permettent déjà à ChatGPT (OpenAI) et à Muse (Meta Platforms) de contrôler un Mac.

Une prudence valorisée par le marché

La marque à la pomme est restée relativement en marge de la frénésie du secteur. Les spécialistes ont du mal à savoir si c'est devenu un choix dicté par le retard accumulé en matière d'IA ou une stratégie. Ce qui est sûr, c'est que le marché valorise cette prudence cette année, puisque l'action Apple gagne 28,5% depuis le 1er janvier, alors que le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont réduit leurs gains à 5%.

Mais, plus étonnant, l'action Apple surperforme désormais le Nasdaq 100 sur quatre ans, c'est-à-dire depuis le lancement de la version grand public de ChatGPT fin novembre 2022. Apple a progressé de 147%, contre 130% au Nasdaq 100 et 81,3% au S&P 500. Pas si mal pour un retardataire. Le groupe a aussi reconquis son sceptre de première capitalisation mondiale, avec un niveau de 5 075 milliards de dollars, en partie grâce à ses qualités intrinsèques, en partie à cause de la disgrâce de Nvidia. Les investisseurs valorisent à coup sûr le maintien d'un modèle économique constant, là où les autres grandes plateformes sont sorties de leurs habitudes en alourdissant considérablement leurs bilans dans la course aux centres de données.