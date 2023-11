Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: étend son partenariat avec Amkor information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé aujourd'hui qu'il serait le premier et le plus gros client de la nouvelle usine de fabrication d'emballage d'Amkor, actuellement en cours de développement à Peoria, en Arizona.



Amkor conditionnera le silicium Apple produit dans l'usine TSMC voisine, dont Apple est également le plus gros client.



'Apple est profondément engagé dans l'avenir de l'industrie manufacturière américaine et nous continuerons à accroître nos investissements ici aux États-Unis', a déclaré Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple.



Apple et Amkor ont élaboré des plans pour construire la plus grande usine externalisée d'emballage avancé en Amérique. Amkor investira environ 2 milliards de dollars dans le projet et emploiera à terme plus de 2 000 salariés.



Les investissements d'Apple dans la fabrication de pointe font partie de l'engagement pris par l'entreprise en 2021 d'investir 430 milliards de dollars dans l'économie américaine sur cinq ans.



Aujourd'hui, Apple est en passe d'atteindre son objectif grâce à des dépenses directes avec des fournisseurs américains, des investissements dans les centres de données, des dépenses en capital aux États-Unis et d'autres dépenses nationales.







