Apple et OpenAI demandent à un juge américain de rejeter les poursuites engagées par Musk au sujet de la concurrence de l'IA et du classement de l'App Store

Apple AAPL.O et OpenAI, propriétaire de ChatGPT, ont demandé mardi à un juge fédéral américain de rejeter une plainte déposée par xAI du milliardaire Elon Musk, qui les avait accusés de conspirer illégalement pour contrecarrer la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Dans une plainte déposée en août, xAI avait déclaré qu'Apple n'aurait aucune raison de s'abstenir de mettre en évidence l'application X et l'application Grok dans son App Store si elle n'avait pas conclu un accord "exclusif" avec OpenAI. L'entreprise de Musk a demandé des milliards de dollars de dommages et intérêts.

"L'accord entre Apple et OpenAI n'est expressément pas exclusif, et il est public et largement connu qu'Apple a l'intention de s'associer à d'autres chatbots d'IA générative", ont déclaré les avocats d'Apple dans un document déposé au tribunal mardi, tout en demandant au juge de rejeter l'affaire.

La startup d'IA de Musk, xAI, et le média social X ne prétendent pas de manière plausible que l'intégration de ChatGPT dans les appareils Apple porte atteinte à la concurrence, ont-ils ajouté.

Apple, en partenariat avec OpenAI, a intégré ChatGPT dans son système d'exploitation pour les iPhones, les iPads et les Macs.

xAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau concernant la demande de rejet de la plainte par Apple et OpenAI.