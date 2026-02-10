Apple et Google acceptent de modifier leur boutique d'applications pour apaiser l'autorité de régulation britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O et Google

GOOGL.O ont accepté de rendre leurs magasins d'applications mobiles plus équitables et plus transparents pour des milliers de développeurs, a déclaré mardi le régulateur de la concurrence britannique, saluant ces premières étapes importantes de son régime plus strict.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a désigné les deux géants de la technologie comme ayant un "statut de marché stratégique" dans les smartphones en octobre , ce qui lui donne le pouvoir d'exiger des changements spécifiques pour stimuler la concurrence.

La quasi-totalité des smartphones en Grande-Bretagne fonctionnent avec le système d'exploitation iOS d'Apple ou Android de Google, et leurs boutiques d'applications et leurs navigateurs occupent des positions exclusives ou dominantes sur leurs plates-formes.

Selon les nouveaux engagements, les entreprises examineront les applications de manière équitable, objective et transparente, a déclaré la CMA.

Les développeurs pourront également demander l'accès à davantage de fonctionnalités d'Apple dans iOS pour créer des produits concurrents, par exemple en ce qui concerne les portefeuilles numériques ou la traduction en direct.

L'autorité de régulation a précédemment déclaré que cette position dominante permet aux deux entreprises d'exercer une influence considérable sur le contenu, les services et les développements technologiques.

Apple a déclaré être confrontée à une "concurrence féroce sur tous les marchés où nous opérons, et nous travaillons sans relâche pour créer les meilleurs produits, services et expériences pour les utilisateurs".

"Les engagements annoncés aujourd'hui permettent à Apple de continuer à faire progresser d'importantes innovations en matière de protection de la vie privée et de sécurité pour les utilisateurs et d'offrir de grandes opportunités aux développeurs", a déclaré la société.

Google a déclaré qu'il estimait que ses pratiques actuelles en matière de développement étaient équitables, objectives et transparentes, mais qu'il se réjouissait de pouvoir répondre aux préoccupations de la CMA en collaboration.