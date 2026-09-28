Apple et Amazon font face à une nouvelle action en justice intentée par des consommateurs britanniques concernant la vente de leurs produits

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Le Tribunal d'appel de la concurrence britannique a autorisé lundi la poursuite d'une partie d'une action collective intentée par des consommateurs contre Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O , au motif qu'elles auraient restreint la concurrence dans la vente de produits Apple sur la plateforme britannique d'Amazon.

Le recours allègue qu'Apple et Amazon se sont mis d'accord en 2018 pour limiter le nombre de vendeurs autorisés à proposer des produits des marques Apple et Beats sur le site britannique d'Amazon, ce qui aurait réduit la concurrence et fait grimper les prix.

Le tribunal composé de trois juges a autorisé la poursuite des allégations relatives aux produits Apple achetés via la place de marché d’Amazon, mais a rejeté une plainte plus large couvrant les produits achetés directement auprès d’Apple et d’autres détaillants.

La partie de l’affaire dont la poursuite a été autorisée pourrait représenter entre 289 millions de livres sterling (383 millions de dollars) et 306 millions de livres sterling, intérêts compris, selon le plaignant.

La juge Kelyn Bacon a estimé que les demandes relatives aux achats effectués sur la plateforme Amazon étaient "plausibles, crédibles et fondées sur des faits", mais a rejeté les demandes plus larges concernant d’autres détaillants, car elles reposaient sur une "théorie du préjudice complexe et spéculative".

Le tribunal avait refusé l’année dernière d’autoriser la poursuite d’une action en justice largement similaire intentée par Christine Riefa, spécialiste du droit de la consommation, en raison de réserves concernant le représentant proposé pour le groupe et les modalités de financement du litige.

La plainte a ensuite été déposée à nouveau par Justin Le Patourel, qui a remplacé Riefa en tant que représentant proposé des consommateurs.

Dans sa décision, le tribunal a estimé qu’il existait un fondement réaliste pour affirmer que les restrictions imposées aux revendeurs auraient pu entraîner une hausse des prix pour les consommateurs achetant des produits Apple via Amazon.

Il a toutefois estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à ce stade pour étayer les allégations selon lesquelles le comportement incriminé aurait également entraîné une hausse des prix des produits Apple vendus dans les magasins Apple ou par d’autres détaillants.