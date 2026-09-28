Apple et Amazon font face à une nouvelle action en justice intentée par des consommateurs britanniques concernant la vente de leurs produits

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(Ajout de la déclaration d'Apple aux paragraphes 10 à 12)

Le Tribunal d'appel de la concurrence britannique a autorisé lundi la poursuite d'une partie d'une action collective intentée par des consommateurs contre Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O , au motif qu'elles auraient restreint la concurrence dans la vente de produits Apple sur la plateforme britannique d'Amazon.

Le recours allègue qu’Apple et Amazon se sont entendus en 2018 pour limiter les vendeurs autorisés à proposer des produits des marques Apple et Beats sur le site britannique d’Amazon, ce qui aurait réduit la concurrence et fait grimper les prix.

Le tribunal composé de trois juges a autorisé la poursuite des demandes concernant les produits Apple achetés via la place de marché d’Amazon, mais a rejeté une plainte plus large portant sur les produits achetés directement auprès d’Apple et d’autres détaillants.

La partie de l’affaire dont la poursuite a été autorisée pourrait représenter un montant compris entre 289 millions de livres sterling (383 millions de dollars) et 306 millions de livres sterling, intérêts compris, selon le plaignant.

La juge Kelyn Bacon a estimé que les demandes relatives aux achats effectués sur la plateforme d’Amazon étaient « plausibles, crédibles et fondées sur des faits », mais a rejeté les demandes plus larges concernant d’autres détaillants, car elles reposaient sur une « théorie du préjudice complexe et spéculative ».

Le tribunal avait refusé l’année dernière d’autoriser la poursuite d’une action en justice largement similaire intentée par Christine Riefa, spécialiste du droit de la consommation, en raison de réserves concernant la représentante proposée pour le groupe et les modalités de financement du litige.

La plainte a ensuite été déposée à nouveau par Justin Le Patourel, qui a remplacé Riefa en tant que représentant proposé des consommateurs.

Dans sa décision, le tribunal a estimé qu’il existait un fondement réaliste pour affirmer que les restrictions imposées aux revendeurs auraient pu entraîner une hausse des prix pour les consommateurs achetant des produits Apple via Amazon.

Il a toutefois estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à ce stade pour étayer les allégations selon lesquelles le comportement reproché aurait également entraîné une hausse des prix des produits Apple vendus dans les magasins Apple ou par d’autres détaillants.

Un porte-parole d’Apple a déclaré que le géant technologique était « fermement » en désaccord avec les allégations.

“La sécurité de nos clients est notre priorité absolue et les risques liés aux contrefaçons peuvent être très graves”, a déclaré le porte-parole.

Apple a expliqué que son objectif en concluant cet accord avec Amazon était de lutter contre les contrefaçons sur la plateforme et d’améliorer l’expérience client. L’entreprise a souligné que les contrefaçons pouvaient présenter des risques pour la sécurité et induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu’ils achetaient des appareils Apple authentiques.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.