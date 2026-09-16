Apple envisagerait d'utiliser la technologie de Nvidia pour faire son retour sur le marché des serveurs, selon The Information

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(Ajoute des informations sur le titre, des détails et du contexte à partir du paragraphe 2)

Apple AAPL.O a évoqué l'utilisation de la technologie de réseau NVLink Fusion de Nvidia NVDA.O dans un serveur d'inférence IA en projet, équipé de ses propres puces, ce qui marquerait un retour potentiel sur le marché des serveurs, a rapporté mercredi le site The Information.

Les actions du fabricant de l’iPhone, qui étaient en baisse plus tôt dans la journée, ont inversé la tendance et ont légèrement progressé lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

Apple développe actuellement un serveur d’IA d’entreprise destiné aux développeurs d’IA, aux entreprises et aux administrations publiques, qui pourrait se décliner en versions équipées de deux ou quatre puces M8 Ultra, ses processeurs les plus performants, a rapporté The Information, citant des sources proches du dossier.

Le fabricant de l'iPhone a commercialisé pour la dernière fois du matériel serveur dédié dans le cadre de sa gamme Xserve, qu'il a arrêtée en 2011 après avoir réorienté son activité entreprise vers le matériel Mac standard et les appareils grand public.

Apple aurait envisagé d’utiliser NVLink Fusion pour relier les puces M8 dans son futur serveur d’IA, dont le lancement n’est pas prévu avant 2029 et qui pourrait encore être annulé ou commercialisé sans la technologie de Nvidia, selon The Information.

Apple et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Les relations entre les deux géants de la technologie sont tendues depuis près de deux décennies, à la suite d’un défaut présumé des puces graphiques de Nvidia qui avait provoqué de nombreuses pannes de MacBook et conduit Apple à rompre ses liens avec l’entreprise.