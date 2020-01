Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : en légère hausse, un analyste voit le titre grimper Cercle Finance • 14/01/2020 à 16:35









(CercleFinance.com) - Wedbush Securities annonce ce jour entrevoir une possibilité selon laquelle les actions d'Apple (actuellement en légère hausse, +0,1%) pourraient atteindre la barre des 400 dollars d'ici la fin de l'année. Pour cela, selon Wedbush (qui s'appuie sur la demande observée), Apple devrait s'appuyer sur un 'super cycle' 5G, représentant 200 à 220 millions d'unités d'iPhone. De plus, la marque à la pomme pourrait améliorer encore ses résultats en matière de services, une tendance qu'Apple appelle d'ailleurs de ses propres voeux. Wedbush - qui confirme sa recommandation 'Surperformance' sur le titre - s'en tient néanmoins à son objectif de cours à 12 mois de 350 dollars.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.53%