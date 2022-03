Apple: en léger repli avant l'événement prévu demain information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 16:47

(CercleFinance.com) - Après une ouverture en petite hausse, le titre Apple s'est retourné à la baisse lundi matin en attendant la tenue, demain, d'un événement virtuel qui devrait être l'occasion de présenter de nouveaux produits.



A en croire les analystes, le groupe californien devrait profiter de l'occasion pour lancer une nouvelle version de l'iPhone SE, qui serait équipée des fonctionnalités de la 5G et d'une nouvelle puce A15, avec des prix démarrant à partir de 399 dollars.



Pour les équipes de BofA, cette initiative est judicieuse puisque 50%, c'est-à-dire 12 des 24 modèles d'iPhone actuellement commercialisés par groupe, affichent un prix d'au moins 800 dollars, dont la moitié à des prix de plus de 1000 dollars.



'De notre point de vue, un renouvellement de la gamme iPhone SE était particulièrement important afin d'aider Apple à gagner des parts de marché sur les modèles des gammes inférieures', souligne Bank of America.



Chez Wedbush Securities, Dan Ives, l'analyste star de la firme de courtage, estime que ce nouvel iPhone SE pourrait permettre à la firme à la pomme d'écouler plus de 30 millions d'appareils supplémentaires sur les 12 mois à venir compte tenu de la vigueur actuelle de la demande.



En dehors du nouvel iPhone, les spécialistes s'attendent à ce que le groupe de Cupertino dévoile aussi un nouvel iPad Air équipé d'un processeur plus performant, voire de la 5G, ainsi qu'un iPad d'entrée de gamme et un nouveau Mac Mini disposant de puces M1 plus rapides.



Les fameuses 'Apple Glass' - le combiné de réalité augmentée du groupe - ne devraient, elles, pas être dévoilées avant cet automne.



Après une timide progression de 0,1% au moment de l'ouverture, le titre Apple cédait 0,6% lundi matin à la Bourse de New York après un peu plus d'une heure d'échanges.