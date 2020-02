Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 05/02/2020 à 16:58









(CercleFinance.com) - Le titre Apple avance de +0,3% ce mercredi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, anticipant une année 'décisive' pour le groupe en matière de 'wearables' (montrées connectées, casques audio...). 'Nous augmentons nos prévisions de revenus et de BPA pour l'exercice 2020 de 289,8 milliards de dollars et 14,15 dollars à 291,6 milliards et 14,25 dollars, respectivement. Pour l'exercice 2021, nous augmentons nos prévisions de revenus / BPA de 312,6 milliards de dollars et 16,20 dollars à 318,4 milliards de dollars et 16,45 dollars', indique le broker. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 370 dollars.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.79%