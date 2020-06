Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : en hausse, un broker remonte sa cible Cercle Finance • 19/06/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Apple avance ce vendredi de +1,2%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, avec un objectif de cours revu à la hausse. La cible du broker passe ainsi de 370 à 405 dollars. 'Nous nous sentons de plus en plus confiants en ce qui concerne les opportunités d'Apple dans le cycle 5G. Plus précisément, nous nous sentons mieux concernant la capacité d'Apple à maintenir des prix, pour le lancement de la 5G à l'automne, relativement cohérents avec l'année dernière tout en maintenant une solide performance de la marge brute', apprécie le broker.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.58%