Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : en hausse, un broker remonte sa cible Cercle Finance • 13/07/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Apple avance ce lundi de +3,25%, porté par l'analyste Wedbush Securities qui maintient son opinion 'surperformance' sur celui-ci tout en relevant son objectif de cours, de 425 à 450 dollars. 'Nous pensons qu'Apple deviendra au printemps 2021 la première société à dépasser les 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière grâce à la vigueur de la 5G et à son potentiel dans les services au cours des années à venir', résume le courtier américain dans une note de recherche. D'ici là, Wedbush dit parier sur une forte demande pour l'iPhone 12 en Chine à partir de cet automne. Optimiste, le broker établit un nouveau 'bull case' (scénario favorable) à 525 dollars.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +3.85%