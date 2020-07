Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : en hausse, un broker remonte sa cible Cercle Finance • 31/07/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Le titre Apple s'envole dans les premiers échanges à New York, porté par ses résultats et par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, estimant que ce dernier 'a le champs libre sur le cycle de la 5G'. 'Le groupe a fait preuve d'une réelle solidité malgré les incertitudes liées au Covid-19. Apple a présenté de nouveaux très bons résultats pour le dernier trimestre, selon nous', commente le broker. Jefferies revoit ainsi son objectif de cours à la hausse, passant de 405 à 465 dollars.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +10.47%