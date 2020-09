Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : en hausse, un broker remonte sa cible Cercle Finance • 01/09/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre Apple s'affiche ce mardi en hausse de +2%, porté par Bank of America, qui a relevé mardi son objectif de cours sur celui-ci de 117,5 dollars à 140 dollars. L'analyste a cependant réaffirmé sa recommandation 'neutre' sur la valeur. BofA pointe en effet un risque pour les estimations trimestrielles de septembre / décembre - en particulier sur les iPhones haut de gamme - mais reconnaît également qu'à court terme, l'élan commercial du groupe peut soutenir la valorisation.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.39%