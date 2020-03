Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : en hausse, un broker affine ses prévisions Cercle Finance • 30/03/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le titre Apple avance de +1% ce lundi, alors que l'analyste Wedbush confirme sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci, tout en affinant ses estimations de ventes d'iPhone avec le coronavirus. 'Nous supposons maintenant que seuls les consommateurs actuellement dans la fenêtre d'une opportunité de mise à niveau, qui n'ont pas changé leur iPhone depuis plus de 42 mois, achèteront un nouveau téléphone au cours des 18 à 24 prochains mois. Actuellement, nous estimons qu'environ 350 millions des 925 millions d'iPhone d'Apple dans le monde se trouvent dans cette fenêtre de mise à niveau', explique le broker. Wedbsuh confirme ainsi son objectif de cours de 335 dollars sur la valeur.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.85%