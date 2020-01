Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : doute de l'intérêt de l'USB-C pour ses iPhone Cercle Finance • 24/01/2020 à 16:08









(CercleFinance.com) - C'est une particularité d'Apple : alors que la plupart de ses concurrents ont adopté l'USB-C pour la connectique des chargeurs de leurs smartphones, Apple continue de sortir ses iPhone avec une prise propriétaire, baptisée Lightning. Une diversité qui est aussi source de pollution électronique, à laquelle l'Union européenne souhaite mettre fin depuis plusieurs années en imposant un type unique de chargeur, en l'occurrence grâce à la norme USB-C. Ce qui permettrait, au passage, de faciliter la vie des consommateurs. Las : Apple, première visée par cette idée, a expliqué dans le Financial Times que cette mesure ne serait, selon elle, pas dans l'intérêt des utilisateurs. 'Nous croyons qu'une réglementation qui impose un type de connecteur intégré à tous les smartphones limite l'innovation plutôt que de l'encourager, et pourrait nuire aux consommateurs en Europe et à l'économie dans son ensemble', a en effet indiqué Apple. Et le groupe de rappeler le nombre d'appareils (plus d'un milliard) qui utilisent le port Lightning, lequel fait aussi 'vivre' tout un écosystème de fabricants tiers. Sans oublier d'insister sur le volume de déchets que produirait l'abandon du Lightning, ce qui serait contraire à l'effet recherché... Bref, il serait surprenant de voir les prochains iPhone arborer un port USB-C. A moins que l'Union européenne ne soit en mesure, d'ici là, de prendre des mesures contraignantes...

