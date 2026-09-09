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Apple devrait dévoiler son premier téléphone pliable, sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 12:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'iPhone pliable pourrait coûter plus de 2 000 dollars, établissant ainsi un nouveau record pour les téléphones Apple

* IDC prévoit qu'Apple s'appropriera 40% du marché des téléphones pliables d'ici la fin de l'année prochaine

* Selon les analystes, Apple devrait reporter au printemps prochain les mises à jour des modèles d'iPhone les moins chers

par Stephen Nellis et Kenrick Cai

Apple devrait dévoiler un iPhone pliable haut de gamme lors d’un événement de lancement mercredi à son siège social de Cupertino, en Californie.

Cet événement, le premier sous la houlette du nouveau directeur général John Ternus, marquera la refonte la plus notable du produit phare d’Apple depuis la suppression du bouton d’accueil physique sur l’iPhone X en 2017. L’iPhone a généré 209,6 milliards de dollars, soit un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires d’Apple, au cours de son dernier exercice fiscal.

Ce discours d’ouverture sera également la première intervention détaillée de John Ternus, qui occupait auparavant le poste de directeur du matériel chez Apple mais qui s’est fait discret en public, hormis lors de quelques lancements de produits et d’initiatives en faveur du développement durable . C’est à John Ternus qu’il reviendra de convaincre les clients d’Apple qu’ils ont besoin d’un appareil pliable pouvant coûter plus de 2 000 dollars, un nouveau record pour une marque mondiale qui a redéfini le luxe de masse.

Alors que Samsung Electronics 005930.KS et Huawei Technologies HWT.UL commercialisent des téléphones pliables depuis 2019, ces appareils sont restés un produit de niche réservé aux passionnés de technologie. Mais malgré un prix élevé, des cabinets d'analystes tels qu'IDC s'attendent à ce qu'Apple vende tous les iPhone pliables qu'elle sera en mesure de produire et s'adjeure 40% de ce marché de niche lucratif d'ici la fin de l'année prochaine.

Les analystes s’attendent également à ce qu’Apple tire parti de son arrivée tardive sur le marché des téléphones pliables en maîtrisant des défis techniques majeurs, tels que la conception d’une charnière à la fois élégante et robuste, capable de résister à des ouvertures répétées et de minimiser l’apparence du pli au niveau de la jonction de l’écran.

Un défi majeur reste à relever: la résistance des appareils à la poussière et à l’eau. Dans ce domaine , le tout dernier Pixel 10 Pro Fold de Google a surpassé les modèles de Samsung grâce à un indice de protection IP68, ce qui signifie que l’appareil est étanche à la poussière et peut être immergé dans un mètre d’eau.

L’événement de mercredi devrait également marquer un changement majeur dans le calendrier annuel de lancement des produits d’Apple.

Si les analystes s’attendent à ce qu’Apple présente de nouvelles montres, ils prévoientque la société repoussera les mises à jour de ses modèles d’iPhone plus abordables au printemps prochain pour se concentrer exclusivement sur le nouvel appareil pliable et sa gamme d’iPhone Pro et Pro Max.

Cette décision vise à lisser le cycle de ventes annuel d’Apple, qui enregistre généralement une forte hausse de son chiffre d’affaires au cours du trimestre des fêtes de fin d’année aux États-Unis et en Europe.

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