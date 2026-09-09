Apple dévoile un téléphone pliable en forme de passeport, baptisé "Duo", au prix de 1 999 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur le téléphone pliable, ainsi que des commentaires du directeur général et d'un analyste)

* Le Duo s'ouvre sur un écran de 7,6 pouces et utilise la puce A20 d'Apple. Les prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max commencent à 1 199 $ et 1 299 $

* Selon Apple, la version mise à jour de Siri sera compatible avec 300 000 applications dès son lancement

* Les nouveaux AirPods sont proposés à partir de 129 $ et intègrent la réduction de bruit pour la gamme économique

par Stephen Nellis et Kenrick Cai

Apple a dévoilé mercredi un téléphone pliable à 1 999 $ baptisé "Duo", marquant ainsi le plus grand changement depuis des années pour le produit phare de l'entreprise.

Le Duo a la taille et la forme d’un passeport, avec des bords arrondis. Il s’ouvre pour dévoiler un écran horizontal de 7,6 pouces de large (19 cm) qui peut également être consulté en mode portrait. Un écran unique plus petit est présent à l’avant lorsque le téléphone est replié. Une fois ouvert, il s’agit du téléphone le plus fin d’Apple, a déclaré la société.

Cet événement consacré au téléphone pliable, le premier sous la houlette du nouveau directeur général John Ternus, marque la refonte la plus notable du produit phare d’Apple depuis la suppression du bouton d’accueil physique sur l’iPhone X en 2017. L’iPhone a généré 209,6 milliards de dollars, soit un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires d’Apple, au cours de son dernier exercice fiscal.

Apple a positionné l’iPhone Duo comme un appareil destiné à la productivité professionnelle, en montrant comment il permettrait de gérer des appels Zoom avec plusieurs participants et d’afficher une vue plus large de l’application de messagerie Slack. L’écran plus grand du Duo prendra en charge plusieurs fenêtres d’applications simultanément, une initiative axée sur la productivité qu’Apple a déjà mise en œuvre sur certains de ses iPad.

M. Ternus a critiqué les appareils pliables existants, les qualifiant de peu pratiques et mal adaptés aux tâches courantes telles que le défilement et le visionnage de vidéos, affirmant que le Duo avait été conçu pour offrir une expérience similaire à celle d’un iPad dans un appareil de poche grâce à une charnière sur mesure, à deux écrans présentant un format d’image homogène et à un nouveau boîtier en titane.

"C’est à la fois entièrement nouveau et remarquablement familier. D’une taille similaire à celle de votre passeport, il offre une prise en main familière et s’utilise confortablement d’une seule main", a déclaré M. Ternus.

Apple a indiqué que l’iPhone Duo serait équipé de la puce A20 pour piloter ses écrans, ainsi que d’une nouvelle puce modem C2 conçue par Apple, s’inscrivant ainsi dans sa stratégie visant à s’affranchir des puces de données sans fil de Qualcomm.

"Apple a créé une nouvelle opportunité de croissance haut de gamme, ouvert une nouvelle source de revenus et insufflé un nouvel élan à l’activité iPhone", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. À l’issue de la présentation, le cours de l’action avait reculé de 1,8 %.

TERNUS MET L'ACCENT SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

L’ancien directeur général Tim Cook a passé le relais à Ternus au début de la présentation, avec une vidéo expliquant comment démarrer l’événement. La vidéo s’est terminée par un gros plan sur Cook, qui a déclaré: "Ce n’est pas moi. C’est lui votre homme", en désignant Ternus.

Ternus a présenté la plateforme iPhone comme un hub d’IA personnel axé sur la confidentialité, soulignant que d’autres acteurs cherchaient à collecter et à stocker des données personnelles. "Honnêtement, la confiance a ses limites lorsque vous ne contrôlez plus vos données", a-t-il déclaré. "C’est pourquoi Apple Intelligence fonctionne sur l’appareil chaque fois que cela est possible."

Lilian Rincon, responsable des produits d'IA chez le fabricant de l'iPhone et recrutée chez Google en début d'année, a présenté une version améliorée de l'assistant Siri qui fonctionnera avec 300 000 applications dès son lancement.

Les dirigeants ont également présenté les modèles iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, les dernières versions de la célèbre gamme d'Apple, qui ne sont pas pliables. Les prix de l'iPhone 18 Pro et du Pro Max démarrent respectivement à 1 199 $ et 1 299 $, soit une hausse de 100 $ par rapport aux prix de départ des modèles 17 Pro et Pro Max.

NOUVEAUTÉS CONCERNANT LES AIRPODS ET L'APPLE WATCH

Apple a également dévoilé une fonctionnalité visant à répondre aux préoccupations croissantes concernant les images générées et manipulées par l’IA. La société a introduit une nouvelle norme baptisée "Apple Reference Image" afin de prouver l’authenticité des images prises avec les nouveaux appareils photo de l’iPhone 18 Pro et a indiqué qu’elle prendrait également en charge la norme émergente SynthID pour identifier les images créées ou modifiées à l’aide de l’IA. La fonctionnalité Apple Reference Image ne sera pas disponible dans l’Union européenne ni en Chine.

L’iPhone 18 Pro intégrera également la nouvelle puce A20 Pro, qui apporte des améliorations permettant aux modèles d’IA avancés de fonctionner directement sur les iPhone.

La société a également annoncé qu’une nouvelle version des AirPods serait proposée à partir de 129 $ avec la réduction de bruit, une première pour sa gamme d’écouteurs d’entrée de gamme, et qu’une version à 149 $ serait disponible avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la recharge sans fil et un contrôle du volume sur la tige, permettant aux utilisateurs de régler le volume en faisant glisser leur doigt vers le haut ou vers le bas sur la tige.

Apple a également présenté l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4, les positionnant comme des mises à niveau majeures axées sur la santé. Cela inclut un système de capteurs repensé qui mesure la fréquence cardiaque plus fréquemment qu’auparavant et alimente de nouvelles fonctionnalités permettant d’évaluer la récupération et la condition physique. La société a déclaré que ces montres utilisaient la nouvelle puce Apple Silicon et des capteurs améliorés pour offrir ce qu’elle qualifie de suivi de la fréquence cardiaque le plus précis sur un appareil portable.

LE DÉFI DES PRIX HAUT DE GAMME

M. Ternus occupait auparavant le poste de directeur du matériel chez Apple, mais il s’est montré discret en public, mis à part lors de quelques lancements de produits et d’initiatives en faveur du développement durable . C’est à M. Ternus qu’il reviendra de convaincre les clients d’Apple qu’ils ont besoin d’un appareil pliable coûtant environ 2 000 dollars, un nouveau record pour une marque mondiale qui a redéfini le luxe de masse.

Alors que Samsung Electronics 005930.KS et Huawei Technologies HWT.UL commercialisent des téléphones pliables depuis 2019, ces appareils sont restés un produit de niche réservé aux passionnés de technologie. Mais malgré un prix élevé, des cabinets d’analystes tels qu’International Data Corporation s’attendent à ce qu’Apple vende tous les iPhone pliables qu’elle sera en mesure de produire et s’assure une part de 40% de ce marché de niche lucratif d’ici la fin de l’année prochaine.