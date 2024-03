Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: dévoile ses nouveaux MacBook Air dotés de la puce M3 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Apple dévoile ses nouveaux MacBookAir 13 et 15pouces dotés de la puissante puceM3, une technologie censée les propulser 'vers des niveaux inédits de performances énergétiques et de portabilité'.



En effet, selon le constructeur, la puce M3 permet au MacBookAir d'être jusqu'à 60% plus rapide que le modèle doté de la puceM1 et jusqu'à 13fois plus rapide que le plus rapide des MacBookAir à processeurIntel.



Les MacBookAir 13 et 15pouces présentent tous deux un design fin et léger, une autonomie allant jusqu'à 18heures et un Wi-Fi jusqu'à 2fois plus rapide que les modèles de génération précédente.



Les nouveaux MacBookAir peuvent être commandés dès aujourd'hui et seront disponibles à partir du vendredi8mars.







Valeurs associées APPLE NASDAQ -2.66%