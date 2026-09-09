Apple dévoile l'iPhone 18 Pro en ouverture d'un événement où devrait être présenté son premier téléphone pliable

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(Refonte de l'article avec des détails sur le 18 Pro, ajout de commentaires de Cook, Ternus et d'analystes, ainsi que d'informations sur l'entreprise)

* IDC prévoit qu’Apple s’appropriera 40% du marché de niche des téléphones pliables d’ici la fin de l’année prochaine

* Apple devrait reporter les mises à jour des modèles d'iPhone les moins chers au printemps prochain, selon les analystes

* Apple présente les iPhone 18 Pro

par Stephen Nellis et Kenrick Cai

Apple a donné le coup d’envoi de son événement annuel de lancement de produits mercredi à son siège social de Cupertino, en Californie, où l’on s’attend généralement à ce que la marque dévoile un iPhone pliable haut de gamme, , avec la présentation des iPhone 18 Pro.

Cet événement, le premier sous la houlette du nouveau directeur général John Ternus, marquera la refonte la plus notable du produit phare d’Apple depuis la suppression du bouton d’accueil physique sur l’iPhone X en 2017. L’iPhone a généré 209,6 milliards de dollars, soit un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires d’Apple, au cours de son dernier exercice fiscal.

L’ancien directeur général Tim Cook a passé le relais à John Ternus avec une vidéo expliquant comment démarrer la présentation, qui s’est terminée par un gros plan sur Tim Cook, déclarant: « Ce n’est pas moi. C’est lui », en désignant John Ternus.

Ternus a présenté l’iPhone comme une plateforme d’IA personnelle axée sur la confidentialité, soulignant que d’autres entreprises cherchaient à collecter et à stocker des données personnelles. « Honnêtement, la confiance a ses limites lorsque vous ne contrôlez plus vos données », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi Apple Intelligence fonctionne sur l’appareil dès que cela est possible. »

Lilian Rincon, responsable des produits d’IA chez Apple – qui a été recrutée chez Google en début d’année –, a présenté une version améliorée de l’assistant Siri qui sera compatible avec 300.000 applications dès son lancement.

Les dirigeants ont présenté les modèles iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, qui constituent les dernières versions de la célèbre gamme d’Apple. Le prix de l’iPhone 18 Pro commence à 1.199 $.

Apple a indiqué que sa nouvelle puce A20 Pro, fabriquée selon un procédé de 2 nanomètres, apporte des améliorations permettant aux modèles d’IA avancés de fonctionner directement sur les iPhone. Apple a également précisé que l’A20 intègre un système de refroidissement à vapeur amélioré, utilisant des techniques d’encapsulation avancées issues de ses puces Mac, afin de permettre au téléphone de gagner en performances sans recourir à un ventilateur de refroidissement. Cette puce équipera l’iPhone 18 Pro.

« Apple Intelligence et Siri occupent le devant de la scène. Apple exploite son principal atout, à savoir l’ampleur considérable de son parc matériel, pour faire de l’IA une partie intégrante de l’expérience quotidienne sur l’ensemble de ses appareils », a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. Le cours de l’action a reculé d’environ 1% pendant la présentation d’Apple.

LE DÉFI DES PRIX HAUT DE GAMME

Ternus occupait auparavant le poste de directeur du matériel chez Apple, mais il s’est fait discret en dehors de quelques lancements de produits et d’initiatives en matière de développement durable . C’est à Ternus qu’il reviendra de convaincre les clients d’Apple qu’ils ont besoin d’un appareil pliable qui, selon les analystes, pourrait coûter plus de 2.000 dollars, un nouveau record pour une marque mondiale qui a redéfini le luxe de masse.

Alors que Samsung Electronics 005930.KS et Huawei Technologies HWT.UL commercialisent des téléphones pliables depuis 2019, ces appareils sont restés un produit de niche réservé aux passionnés de technologie. Mais malgré un prix élevé, des cabinets d’analystes tels qu’International Data Corporation s’attendent à ce qu’Apple vende tous les iPhone pliables qu’elle sera en mesure de produire et s’assure une part de 40% de ce marché de niche lucratif d’ici la fin de l’année prochaine.

Les analystes s’attendent également à ce qu’Apple tire parti de son arrivée tardive sur le marché des téléphones pliables en maîtrisant des défis techniques majeurs, tels que la conception d’une charnière à la fois élégante et robuste, capable de résister à des ouvertures répétées et de minimiser l’apparence du pli au niveau de la jonction de l’écran.

Un défi reste à relever: la résistance des appareils à la poussière et à l’eau. Dans ce domaine, le tout dernier Pixel 10 Pro Fold de Google a surpassé les modèles de Samsung grâce à un indice de protection IP68, ce qui signifie que l’appareil est étanche à la poussière et peut être immergé à 1 mètre (3,3 pieds) de profondeur dans l’eau.

L’événement de mercredi devrait également marquer un changement majeur dans le calendrier annuel de lancement des produits d’Apple.

Si les analystes s’attendent à ce qu’Apple présente de nouvelles montres, ils prévoient que la société reporterait les mises à jour de ses modèles d’iPhone plus abordables au printemps prochain pour se concentrer uniquement sur le nouvel appareil pliable et sa gamme d’iPhone Pro et Pro Max.

Cette décision vise à lisser le cycle de ventes annuel d’Apple, qui enregistre généralement une forte hausse de son chiffre d’affaires au cours du trimestre des fêtes de fin d’année aux États-Unis et en Europe.