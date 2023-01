Apple: deuxième génération de l'enceinte connectée HomePod information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 16:41

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé aujourd'hui le lancement de la seconde génération de son enceinte connectée 'HomePod', qui doit offrir une qualité acoustique supérieure avec la prise en charge des morceaux en audio 'spatial'.



Disponible dans les coloris blanc et minuit (une nouvelle couleur conçue à partir de tissu 100% recyclé), l'appareil allie qualité sonore exceptionnelle et intelligence, précise la firme à la pomme dans un communiqué.



Associé à l'assistant vocal Siri, le produit doit permettre aux utilisateurs de gérer leurs tâches quotidiennes et de contrôler leur maison connectée, en recevant par exemple des notifications lors du déclenchement de l'alarme d'un détecteur de fumée.



L'enceinte doit aussi permettre de contrôler la température et l'humidité d'une pièce



Le HomePod peut être commandé dès aujourd'hui au prix de 349 euros sur la boutique en ligne d'Apple et dans l'app Apple Store en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni et dans 11 autres pays et zones géographiques.



Il sera disponible à partir du vendredi 3 février.