Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : deux nouveaux produits disponibles le 10/12 en France Cercle Finance • 09/12/2019 à 09:58









(CercleFinance.com) - Via un mail, le groupe Apple a fait savoir à ses clients que les Mac Pro et Pro Display XD seront disponibles à la commande en France dès ce mardi 10 décembre. Aucune date de livraison n'a pour l'instant été précisée. Rappelons que le Mac Pro est un PC de bureau haut-de-gamme, au tarif de base à la hauteur de ses performances : ses prix démarrent à 5.999 dollars de l'autre côté de l'Atlantique. Le Pro Display XD est un écran calibré pour les créateurs de contenus vidéo et photo, vendu à partir de 4.999 dollars. Pour ces deux produits, les prix en euros sont encore inconnus.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.93%