Apple: des fonctionnalités pour les utilisateurs handicapés information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Le groupe a présenté aujourd'hui en avant-première des fonctionnalités logicielles innovantes qui offrent aux utilisateurs handicapés de nouveaux moyens de naviguer, de se connecter et de tirer le meilleur parti des produits Apple.



' Ces puissantes mises à jour combinent les dernières technologies de l'entreprise pour offrir aux utilisateurs des outils uniques et personnalisables, et s'appuient sur l'engagement de longue date d'Apple à fabriquer des produits qui fonctionnent pour tous ' indique le groupe.



Grâce aux progrès réalisés dans les domaines du matériel, des logiciels et de l'apprentissage automatique, les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent utiliser leur iPhone et leur iPad pour parcourir les derniers mètres qui les séparent de leur destination grâce à la fonction de détection de porte.



Les utilisateurs souffrant de handicaps physiques et moteurs peuvent s'appuyer sur des fonctions d'assistance telles que la commande vocale et la commande par touche peuvent contrôler entièrement l'Apple Watch depuis leur iPhone grâce à l'Apple Watch Mirroring.



La communauté des sourds et malentendants peut suivre les sous-titres en direct sur iPhone, iPad et Mac.



Apple étend également la prise en charge de son lecteur d'écran VoiceOver, leader sur le marché, avec plus de 20 nouvelles langues et localités.



Ces fonctionnalités seront disponibles dans le courant de l'année avec des mises à jour logicielles sur toutes les plateformes Apple.