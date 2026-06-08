Apple déploie un nouveau Siri doté d'IA lors de sa conférence annuelle WWDC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture incluant des détails sur la nouvelle version de Siri basée sur l'IA, avec des commentaires de dirigeants, paragraphes 1 à 7)

* Apple lance la refonte tant attendue de Siri

* Apple subit des pressions pour rattraper les avancées de ses concurrents en matière d'IA tout en préservant la confiance et la vie privée des utilisateurs

* Selon les analystes, l'accent reste mis sur des fonctionnalités d'IA pratiques et intuitives plutôt que sur les détails techniques

par Stephen Nellis et Kenrick Cai

Apple AAPL.O a dévoilé lundi une nouvelle version de Siri basée sur l'IA, capable d'analyser ce qui s'affiche à l'écran de l'appareil et de rechercher des informations supplémentaires sur le Web, lançant ainsi une refonte tant attendue de son assistant vocal populaire.

Baptisé « Siri AI », le logiciel disposera également de sa propre application dédiée, a annoncé Apple lors de sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference, qui s'est tenue à son siège de Cupertino, en Californie.

Siri AI dispose de ce qu'Apple appelle une « vaste connaissance du monde », qui lui permet de fournir à l'utilisateur davantage de détails provenant d'Internet en réponse à une requête.

Les utilisateurs pourront également se référer à une conversation Siri antérieure, et l’assistant sera capable de retrouver des informations telles que l’adresse d’un ami envoyée dans un message, même si ces informations n’ont pas été officiellement enregistrées, ont déclaré les dirigeants d’Apple.

« Une IA véritablement utile doit être centrée sur vous et vos besoins », a déclaré Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple. « Cela signifie intégrer l’IA en profondeur dans les produits que vous utilisez au quotidien, l’ancrer dans votre contexte personnel et les applications sur lesquelles vous comptez, et la concevoir en respectant la confidentialité à chaque étape. Telle est notre vision pour Apple Intelligence. »

Tim Cook, directeur général d’Apple, a déclaré que la WWDC de cette année serait axée sur l’Apple Intelligence et Siri.

« L’IA est une technologie incroyablement puissante qui a le potentiel de transformer profondément la société et, si elle est utilisée avec soin, d’apporter des avantages significatifs aux gens partout dans le monde. Pourtant, certains semblent foncer tête baissée, poursuivant l’IA pour l’IA, sans se soucier clairement des personnes », a déclaré Federighi.

Le nouveau système d'exploitation iOS 27 d'Apple sera compatible avec les modèles d'iPhone 11, a indiqué la société, ajoutant que la prochaine version de son macOS s'appellera « Golden Gate ».

NOUVELLES MISES À JOUR CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

Apple a également annoncé lundi plusieurs mises à jour de ses fonctionnalités de sécurité pour les enfants.

Les nouveaux contrôles parentaux permettront, par défaut, aux enfants d’accéder uniquement aux applications autorisées par leurs parents, a précisé la société. Apple a également annoncé l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité « demander l’autorisation de naviguer » qui obligera les enfants à demander la permission pour chaque nouveau site web qu’ils visitent.

Apple a déclaré qu'elle ajoutait également de nouvelles fonctionnalités pour flouter, par défaut, les images violentes dans les applications de messagerie et alerter les parents, s'appuyant sur des outils antérieurs qui prenaient déjà de telles mesures pour les images contenant de la nudité.

La société a déclaré qu'elle collaborait avec l'Académie américaine de pédiatrie pour créer un guide destiné aux parents, afin de les aider à instaurer des habitudes numériques saines pour leurs enfants.

LE DÉFI DE L'IA POUR APPLE

Apple cherche à combler son retard sur des concurrents tels que Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O (filiale d’Alphabet), qui ont agi plus rapidement pour intégrer l’IA « agentique » — un logiciel capable d’effectuer des tâches complexes — dans l’informatique quotidienne.

La question est de savoir jusqu'où Apple est prêt à aller. L'entreprise a longtemps exercé un contrôle strict sur ses logiciels et les données de ses utilisateurs, et a adopté une approche prudente en matière d'IA, s'appuyant en partie sur des partenariats, notamment avec les modèles Gemini de Google, pour développer de nouvelles fonctionnalités. Cette prudence contraste avec celle de ses concurrents, qui misent sur des agents IA susceptibles de remplacer à terme les applications traditionnelles et de redéfinir la manière dont les utilisateurs se servent de leurs appareils. Des rivaux tels que Microsoft ont laissé entrevoir une future où des « agents » IA supplanteraient les systèmes d’exploitation et les applications traditionnels, tandis que Nvidia NVDA.O collabore avec des fabricants de PC pour proposer des ordinateurs portables qui viseraient directement les MacBook haut de gamme d’Apple .

« Les agents sont essentiels, car ils peuvent potentiellement devenir le principal point de contact dans la manière dont les consommateurs interagissent avec leurs appareils », a déclaré Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research. « L'ère de l'IA agentique pourrait se dérouler très différemment de ce que nous imaginons, mais le risque est trop grand pour passer à côté et Apple doit réagir rapidement. »

LE CHANGEMENT DE CAP D'APPLE EN MATIÈRE DE DÉPENSES L'approche plus prudente d'Apple a toutefois permis à l'entreprise d'éviter jusqu'à présent les dépenses colossales en centres de données observées chez ses concurrents. Mais elle pourrait désormais changer de cap: lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats d'Apple, le directeur financier Kevan Parekh a déclaré que l'entreprise mettrait fin à son objectif de longue date consistant à reverser ses liquidités excédentaires directement aux actionnaires, laissant entrevoir une marge pour des investissements plus importants.

Mais dans sa course à l'IA, Apple dispose d'un atout que peu de ses concurrents possèdent: des puces puissantes intégrées à bon nombre de ses téléphones et ordinateurs portables, capables d'exécuter des agents d'IA sans frais supplémentaires, car les consommateurs ont déjà payé pour cette puissance de calcul lors de l'achat de l'appareil. Apple dispose également d'une mine considérable de données personnelles stockées sur les iPhones.