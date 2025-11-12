Apple déclare que les réductions des frais de développement n'ont pas été répercutées sur les utilisateurs de l'UE

par Foo Yun Chee et Paul Sandle

Les frais de développement réduits mis en place par Apple AAPL.O pour se conformer aux réglementations technologiques de l'Union européenne n'ont pas réduit les prix pour les utilisateurs, a déclaré le fabricant de l'iPhone mercredi, renouvelant ses critiques sur les efforts de l'Europe pour contrôler son pouvoir de marché.

L'année dernière, en réponse à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, Apple a autorisé les développeurs de logiciels à distribuer leurs applications aux utilisateurs de l'UE en dehors de son App Store et à renoncer à son système de paiement in-app, qui prélève des commissions pouvant aller jusqu'à 30 %.

Les frais pour les développeurs ont ainsi été ramenés à une moyenne de 20 %.

Le géant américain de la technologie a toutefois déclaré qu'une étude commandée à Analysis Group montrait que les développeurs d'applications n'avaient pas répercuté les économies réalisées sur les utilisateurs.

"Cette étude prouve une nouvelle fois que la DMA ne profite pas aux consommateurs sous la forme d'une baisse des prix. Dans le même temps, nous savons que la réglementation crée de nouveaux obstacles pour les innovateurs et les startups, tout en exposant les consommateurs à de nouveaux risques", a déclaré un porte-parole d'Apple.

Le rapport, qui a couvert plus de 41 millions de transactions pour quelque 21 000 produits, générant 403 millions d'euros (470 millions de dollars) de ventes pour la période allant de mars à septembre 2024, indique que les développeurs ont maintenu les mêmes prix ou les ont augmentés pour neuf produits sur dix.

Il précise que plus de 86 % des 20,1 millions d'euros de réduction des frais de commission sont allés à des développeurs non européens.

(1 dollar = 0,8575 euro)