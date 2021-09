Apple : de nouvelles concessions concernant l'App Store

(CercleFinance.com) - L'action Apple revient à des niveaux proches de ses sommets jeudi en dépit de l'annonce de nouvelles concessions concernant l'App Store, sa boutique d'applications en ligne.

Apple a annoncé hier soir qu'il autoriserait à partir du début de l'année prochaine les développeurs d'apps lecteur ('reader' apps) à proposer un lien renvoyant vers un site web externe permettant la création et la gestion de comptes.

Cette 'mise à jour' s'inscrit dans le cadre d'un accord destiné à mettre fin à une enquête menée par l'autorité de la concurrence du Japon (Japan Fair Trade Commission ou JFTC), explique le groupe de Cupertino.

Si Apple assure que son système de paiement de l'App Store reste la méthode d'achat la plus sûre et la plus fiable pour les utilisateurs, le géant technologique dit aussi vouloir aider les développeurs à protéger leur clientèle lorsqu'ils la dirigent vers un site externe pour y effectuer des achats.

Dans les faits, cette fonctionnalité permettra aux apps dites 'lecteur' (journaux, magazines, livres numériques, musique et vidéo) de faciliter la configuration et la gestion de leurs apps et services par les utilisateurs.

'En soi, cette évolution va simplifier la vie d'apps 'lecteur' comme Amazon Prime ou Netflix, sans toutefois impacter les recettes d'Apple, puisque ces applications ne commercialisaient aucun bien numérique sur l'App Store', souligne Pierre Ferragu, l'analyste vedette de New Street Research.

Apple avait déjà apporté un certain nombre de modifications à l'App Store la semaine dernière afin d'offrir aux développeurs davantage de souplesse pour servir leur clientèle, adapter leurs prix et développer leur activité.

Pour Pierre Ferragu, tous ces changements ne devraient pas avoir de véritable impact sur l'activité de l'App Store.

'Même dans un environnement plus ouvert, la commercialisation via l'App Store va demeurer une alternative de choix pour les développeurs et les habitudes d'achat des clients devraient résister aux changements', assure-t-il.

Le titre Apple progresse actuellement de 0,9% à la Bourse de New York, cotant à une vingtaine de cents de son record historique.