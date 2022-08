Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: dans les petits papiers de Wedbush, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 16:28









(CercleFinance.com) - Apple s'inscrit en nette hausse lundi à la Bourse de New York alors que le titre figure parmi les valeurs technologiques privilégiées par Wedbush en vue de la fin de l'année.



Dans une note de recherche, le broker américain rappelle, alors que la saison des résultats touche à sa fin, que les géants technologiques ont fait mieux que redouté.



Concernant Apple, Wedbush souligne que les problèmes d'approvisionnement et les difficultés en Chine ont atteint un pic lors du trimestre écoulé, ce qui va permettre au groupe de se concentrer sur le lancement à venir de l'iPhone 14.



D'après Wedbush, quelque 225 millions clients d'Apple n'ont pas changé d'iPhone depuis trois ans et demi, ce qui devrait soutenir selon lui les ventes du smartphone même sur fond de contexte économique dégradé.



Le courtier affiche une opinion 'surperformance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 200 dollars.



Hormis Microsoft, les valeurs préférées de Wedbush au sein du secteur technologique d'ici à la fin de l'année incluent Microsoft et Palo Alto Networks.





