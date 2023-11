Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: croissance de 13% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Apple a publié jeudi soir, au titre de son quatrième trimestre 2022-23, un BPA en croissance de 13% en comparaison annuelle à 1,46 dollar, malgré des revenus en baisse de 1% à 89,5 milliards, le groupe revendiquant un chiffre d'affaires record pour les services.



'Nous disposons désormais de notre gamme de produits la plus solide à ce jour à l'approche des fêtes de fin d'année, y compris la gamme iPhone 15 et nos premiers modèles d'Apple Watch neutres en carbone', commentait Tim Cook, le CEO de la firme technologique.



'Notre base installée active d'appareils a de nouveau atteint un nouveau record historique pour tous les produits et segments géographiques, grâce à la force de notre écosystème et à la fidélité inégalée de nos clients', soulignait pour sa part le CFO Luca Maestri.





