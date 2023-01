Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: conteste une enquête de la CMA au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 17:29









(CercleFinance.com) - Apple a demandé vendredi à l'Autorité britannique de la concurrence de réexaminer sa décision consistant à lancer une enquête sur son écosystème mobile au Royaume-Uni.



En novembre dernier, la Competition and Markets Authority (CMA) avait décidé d'ouvrir une enquête sur les navigateurs mobiles du géant technologique californien, ainsi que sur le mode de distribution de ses jeux mobiles par le biais de ses boutiques en ligne.



L'enquête de l'agence porte également sur la position de marché de Google dans le domaine.



Estimant que la CMA n'a respecté aucune de ses exigences légales lors de l'officialisation de l'enquête, Apple demande que la décision soit cassée et l'enquête annulée.





