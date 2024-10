Apple, Colgate Palmolive, Western Digital... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Apple

KeyBanc a abaissé sa recommandation sur Apple de Pondération sectorielle à Sous-pondération, selon une source de marché. Selon les données préliminaires d'IDC, les livraisons de smartphones en Chine ont augmenté de 3,2 % en glissement annuel pour atteindre 68,8 millions d'unités au troisième trimestre 2024. Les ventes d'Apple ont reculé de 0,3%. La firme américaine détient une part de marché de 15,6% contre 16,1% un an auparavant.

Capri

Jennifer Rochon, juge fédérale de Manhattan, a bloqué hier l'acquisition du groupe de prêt-à-porter Capri par son concurrent Tapestry, "au motif que cette union affaiblirait la concurrence". En avril dernier, la Federal Trade Commission (FTC) avait intenté une action en justice pour bloquer cette acquisition de Tapestry dont le montant s'élève à 8,5 milliards de dollars. Capri a l’intention de faire appel conjointement avec Tapestry, suite à ce blocage. Tapestry estime que cette décision est "décevante et erronée sur le plan des faits et du droit."

Colgate-Palmolive

Le chiffre d'affaires net de Colgate-Palmolive a augmenté de 2,4% à 5,03 milliards de dollars au troisième trimestre. Sur cette période, le bénéfice par action dilué est en hausse de 5% à 0,90 dollar. Sa marge brute sur ce trimestre ressort à 3,07 milliards de dollars contre 2,88 milliards de dollars il y a un an. Le résultat net s'élève à 776 millions de dollars contre 747 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation a aussi progressé passant de 1,03 milliard de dollars à 1,07 milliard de dollars.

Spirit Airlines

Spirit Airlines est attendu en hausse de près de 17% en pré-marché à Wall Street après avoir déclaré dans un document transmis à la SEC, le gendarme des marchés américains, qu’elle avait "identifié environ 80 millions de dollars de réductions de coûts annualisées qu'elle prévoit de commencer à mettre en œuvre au début de 2025". La compagnie aérienne précise que ces réductions de coûts sont "principalement motivées par une réduction des effectifs proportionnelle au volume de vols prévu de la société".

Western Digital

Le fabricant de disques durs Western Digital est attendu en forte hausse à la suite de la présentation de résultats plus solides qu’escompté. Au premier trimestre, clos fin septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 481 millions de dollars, ou 1,35 dollar par action contre une perte de 700 millions de dollars un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le profit par action ressort à 1,78 dollar, supérieur de 6 cents au consensus. Le chiffre d'affaires s’est envolé de 49% à 4,095 milliards. Les analystes visaient cependant 4,12 milliards de dollars.

Espaces commerciaux: Mercialys en croissance organique de 4% sur neuf mois

Mercialys annonce qu’à fin septembre les loyers facturés s’élèvent à 134,7 millions d'euros, faisant ressortir un taux de croissance organique de 4%. La foncière spécialiste des espaces commerciaux confirme sur cette base ses objectifs 2024, à savoir une croissance du résultat net récurrent (RNR) par action d’au moins 2% en 2024 sur un an et un dividende compris entre 75% et 95% du RNR 2024. Les revenus locatifs ressortent à 135 millions d'euros au 30 septembre 2024, en croissance de1,8% par rapport au 30 septembre 2023.

NHOA voit son chiffre d'affaires baisser d'un tiers mais double son pipeline

NHOA Energy annonce que son chiffre d’affaires de sur la période de neuf mois close le 30 septembre 2024 a enregistré une baisse de 33% en glissement annuel, à 101,2 millions d’euros, "principalement en raison d'une diminution des coûts unitaires des systèmes, résultat d'une dégression rapide et bienvenue des prix des batteries, qui a été répercutée sur les clients". Cette société est spécialiste du stockage d’énergie, et des réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques.

Sopra Steria : création d'une direction des opérations

Sopra Steria a annoncé la création d’une direction des opérations groupe. Dominique Lapère, auparavant directeur industriel, est nommé chief operating officer (COO) auprès de Cyril Malargé, directeur général de Sopra Steria. "Cette nouvelle direction est chargée de s’assurer de la meilleure exécution des opérations et de l’amélioration de la performance du groupe, grâce notamment à une évolution et une harmonisation du modèle opérationnel", précise le groupe spécialisé dans le conseil, les services et les solutions numériques.

ADP: croissance de 11,7% sur les neuf premiers mois de 2024

ADP (-1,36% à 108,20 euros) annonce un chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois 2024 en hausse de 11,7 % par rapport à la même période en 2023, à 4,60 milliard d’euros. Le gestionnaire d’aéroports précise que "tous les segments d’activité sont en croissance". "Durant cette période, nous avons accueilli 275,1 millions de passagers à travers l'ensemble de notre réseau d'aéroports, dont 78,4 millions à Paris, en hausse de 3,8 % en ligne avec les hypothèses prises pour l’année 2024", précise le PDG Augustin de Romanet.

Eurobio Scientific: ouverture de l'OPA, le retrait en ligne de mire

Eurobio Scientific annonce l’ouverture jeudi 24 octobre de l’offre publique d’achat initiée par EB Development. Le groupe spécialiste diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie précise que la clôture interviendra le 27 novembre 2024, après 25 jours de bourse. Le prix de l’offre est fixé à 25,30 euros par action, ce qui représente une prime de 39 % sur le cours de clôture du 30 juillet 2024, dernier jour de bourse précédant l’annonce de l’offre. Le conseil d'administration a "unanimement recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre".

Gensight Biologics: 3,4 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'à mi-novembre

Gensight Biologics annonce que sa trésorerie s’établit à 3,4 millions d'euros au 30 septembre 2024. Cette biotech dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce qu’elle ne dispose pas d’un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations au cours des 12 prochains mois, mais seulement jusqu’à mi-novembre 2024.

Accor

Accor annonce un chiffre d'affaires en hausse de 12% au troisième trimestre à 1,434 milliard d'euros. Le groupe hôtelier précise que son revpar (revenu par chambre disponible) progresse de 5,3% sur un an. Accor relève sa perspective d'excédent brut d'exploitation groupe : cet indicateur est désormais attendu entre 1,10 et 1,125 milliard d'euros contre 1,095 à 1,125 milliard initialement. Au cours du troisième trimestre 2024, Accor a ouvert 47 hôtels correspondant à 8 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,2% au cours des 12 derniers mois.

Alten

En raison d'un environnement encore plus contraint, Alten a prévenu que l'activité en 2024 devrait reculer entre 0,4% et 0,7 % et la marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 8,7 %. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT anticipait auparavant croissance organique comprise entre 0,5% et 1% et une marge opérationnelle d'activité entre 8,7% et 8,9%. Alten avait averti sur sa croissance fin septembre et sur ses résultats fin juillet.

GTT

La société d'ingénierie navale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Safran

L'équipementier aéronautique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sanofi

Le groupe pharmaceutique diffusera ses résultats du troisième trimestre.

Valeo

Dans un marché automobile en dégradation au second semestre, Valeo confirme sa guidance de marges et de cash flow libre 2024, mais abaisse de nouveau son objectif de chiffre d'affaires de 22 milliards à environ 21,3 milliards d'euros. La marge opérationnelle est toujours attendue entre 4% et 5% cette année et le cash flow libre avant mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts est anticipée à environ 500 millions d’euros.

Vinci

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Vinci s'est élevé à 18,5 milliards d'euros, en progression de 1,4% à structure réelle et de 0,3 % à structure comparable. "Cette évolution traduit, outre un effet de base élevé comme mentionné lors des trimestres précédents, un ralentissement de l'inflation dans les principaux pays d'implantation du groupe", a précisé le groupe de concessions et de travaux publics.