Apple chute après la publication d'un rapport selon lequel l'iPhone pliable est retardé en raison de problèmes d'ingénierie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** L'action d'Apple AAPL.O a baissé de 4,5 % mardi après l'annonce que son téléphone pliable tant attendu a rencontré des difficultés lors de la phase de test technique, ce qui pourrait entraîner des retards dans la production de masse et le calendrier d'expédition des produits ** Des problèmes de développement technique pourraient retarder les premières livraisons d'iPhones pliables de plusieurs mois dans le pire des cas, a rapporté Nikkei Asia, citant des sources ** Nikkei a rapporté en janvier qu'AAPL se concentrerait sur la livraison de son premier iPhone pliable et de deux modèles non pliables avec des caméras améliorées et des écrans plus grands pour un lancement phare dans la seconde moitié de 2026

** L'action AAPL est en passe de connaître sa plus forte baisse en un jour depuis le 12 février, date à laquelle elle avait chuté de 5 % dans le cadre d'un vaste mouvement de repli du secteur technologique, stimulé par les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle

** Avec ce mouvement sur la séance, les actions sont en baisse de ~9% depuis le début de l'année, contre une baisse de ~8,5% pour le secteur technologique du S&P 500 et une baisse de ~7% pour le Nasdaq .IXIC