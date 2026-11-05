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Apple cherche à lever environ 7 milliards de dollars grâce à une émission obligataire, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O cherche à lever environ 7 milliards de dollars via une émission d'obligations libellées en dollars américains, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Le fabricant de l'iPhone est la dernière grande entreprise technologique en date à faire appel aux marchés obligataires, alors que le secteur lève d'importantes sommes pour financer son expansion dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Voici plus de détails:

* Aucune décision définitive n’a été prise quant au montant de l’émission, qui pourrait encore évoluer en fonction de la demande des investisseurs, précise l’article

* Lafourchette de prixinitialepour la tranche à plus longue échéance est de 80 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, a rapporté Bloomberg News

* Goldman Sachs GS.N , Bank of America Securities BAC.N , Deutsche Bank Securities DBKGn.DE et JPMorgan JPM.N sont les co-chefs de file de l'opération, selon un document réglementaire

* Goldman a refusé de commenter le montant de l'émission, tandis que les autres n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* L'émission en sept volets d'Apple comprend deux obligations à taux variable arrivant à échéance en 2028 et 2029, ainsi que cinq obligations à taux fixe arrivant à échéance entre 2028 et 2036, selon le document réglementaire

* La société prévoit d’utiliser ces fonds à des fins opérationnelles générales, notamment pour racheter des actions et rembourser sa dette en cours, précise le document

* La dernière levée de fonds par Apple via des obligations remonte à mai 2025, lorsqu’elle avait vendu 4,5 milliards de dollars de titres de dette dans le cadre d’une opération en quatre volets. Cette émission avait attiré 10 milliards de dollars de commandes

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