Apple: changements pour iOS, Safari et App Store dans l'UE

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé aujourd'hui des changements à iOS, Safari et l'AppStore afin de se mettre en conformité avec le Règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ou DMA) de l'Union européenne.



Ces changements incluent plus de 600nouvelles API (soit une interface connectant des logiciels et leur permettant de lier leurs données), une extension des informations d'analyse sur les apps, des fonctions pour les moteurs de navigateurs alternatifs, ainsi que des options pour les systèmes de paiement des apps et la distribution des appsiOS.



Selon Phil Schiller, vice-Président marketing d'Apple, ces modifications contribueront aussi à 'protéger les utilisateurs de l'UE contre l'inévitable augmentation des menaces à la sécurité et la vie privée découlant de cette législation'.



Les changements effectués pour les apps de l'UE font suite à la désignation d'iOS, de Safari et de l'AppStore comme “services de plateforme essentiels” par la Commission européenne.



Apple ajoute que d'autres informations seront publiées en mars afin 'd'aider les utilisateurs de l'UE à comprendre les changements à venir'.







