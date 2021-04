Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : Bruxelles publie une liste de griefs Cercle Finance • 30/04/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - Les autorités européennes de la concurrence ont annoncé vendredi avoir envoyé une liste de griefs à Apple, qu'elles accusent d'abus de position dominante sur le marché de la diffusion de musique en continu. Pour Bruxelles, les règles mises en place par le géant technologique au niveau de sa boutique d'applications en ligne, l'App Store, désavantagent les services de diffusion de streaming concurrents d'Apple Music. 'La Commission a constaté que les utilisateurs d'appareils Apple étaient très fidèles à la marque et ne la quittaient pas facilement', est-il expliqué dans le courrier. L'Union européenne fait valoir que les appareils et logiciels d'Apple constituent un 'écosystème fermé' au sein duquel le groupe de Cupertino contrôle chaque aspect de l'expérience utilisateur. 'En conséquence, pour accéder aux utilisateurs d'iOS, les développeurs doivent distribuer leurs applications via l'App Store, et donc se plier aux règles obligatoires et non négociables d'Apple', ajoute Bruxelles. La Commission dit voir un problème particulier dans l'obligation d'utiliser le propre mécanisme d'achat intégré d'Apple, imposée aux développeurs d'applications. La communication de griefs fait suite à une plainte déposée par le groupe suédois Spotify, grand concurrent d'Apple Music. Pour mémoire, la Commission avait ouvert l'an dernier une enquête approfondie sur les règles de l'App Store.

