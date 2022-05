Apple : Bruxelles l'accuse de position dominante dans les paiements sans contact

(AOF) - La Commission a envoyé une communication de griefs à Apple. Elle craint que le groupe technologique américain n’ait illégalement faussé la concurrence sur le marché des portefeuilles mobiles sur les appareils Apple. À titre préliminaire, elle a constaté qu'Apple avait abusé de sa position dominante en restreignant l'accès à des éléments clés nécessaires au développement et au fonctionnement d'applications de paiement mobile, appelées portefeuilles mobiles.

" En Europe, la plupart des paiements effectués avec un téléphone portable dans les magasins traditionnels reposent sur une technologie sans fil appelée "Near Field Communication" (NFC) ", rappelle Bruxelles.

" Le potentiel d'innovation dans ce domaine est énorme. Mais cette innovation a été empêchée par le fait qu'Apple refuse aux autres d'accéder au NFC sur ses appareils. Et c'est important. Parce que ce marché est en pleine croissance. Aujourd'hui, Apple a de loin la plus grande basée installée de portefeuille mobile basé sur la technologie NFC sur le marché ", explique la Commission européenne.

