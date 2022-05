Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: Bruxelles envoie une liste de griefs sur Apple Pay information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 14:09









(CercleFinance.com) - Les autorités de la concurrence de l'Union européenne ont annoncé lundi avoir envoyé une liste de griefs à Apple, jugeant que l'entreprise abusait de sa position dominante sur les marchés des paiements mobiles.



La Commission européenne estime que le groupe californien restreint la concurrence sur ce marché en limitant l'accès, à partir de ses appareils tels que les iPhone, à une technologie standard permettant d'effectuer des paiements sans contact en magasin au moyen du système 'NFC'.



Bruxelles dit ainsi conteste la décision d'Apple d'empêcher les développeurs d'applications de portefeuilles mobiles d'accéder aux matériel et logiciel 'NFC' nécessaires sur ses appareils, au profit de sa solution propriétaire, Apple Pay.



Une communication de griefs est une étape formelle par laquelle la Commission informe par écrit des entreprises soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles.



Celles-ci peuvent examiner les documents versés au dossier, répondre par écrit et demander à être entendues.





