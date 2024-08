Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: BPA accru de 11% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé jeudi soir un BPA en hausse de 11% à 1,40 dollar au titre de son troisième trimestre comptable, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 85,8 milliards de dollars avec un nouveau plus haut historique pour ses revenus de services.



'Au cours du trimestre, nous avons annoncé des mises à jour incroyables de nos plateformes logicielles, y compris Apple Intelligence qui place des modèles d'IA génératifs puissants et privés au coeur de l'iPhone, de l'iPad et du Mac', souligne son CEO Tim Cook.



'Notre base installée d'appareils actifs a atteint un nouveau record historique dans tous les segments géographiques, grâce à des niveaux très élevés de satisfaction et de fidélité de la clientèle', pointe de son côté le CFO Luca Maestri.



La firme technologique a engrangé un flux de trésorerie d'exploitation de près de 29 milliards de dollars et a redistribué plus de 32 milliards aux actionnaires sur le trimestre écoulé. En outre, un dividende de 0,25 dollar par action sera payable le 15 août.





Valeurs associées APPLE 218,36 USD NASDAQ -1,68%