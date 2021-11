Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : bientôt un programme de réparation en libre-service information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 16:34









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mercredi la mise en place d'un programme de réparation en libre-service devant permettre à ses clients de procéder eux-mêmes à leurs propres réparations. Le programme, baptisé 'Self Service Repair', signifie que les détenteurs d'appareils s'en sentant capables pourront désormais avoir accès aux outils et pièces détachées d'origine Apple afin de réparer leur équipement. Dans sa phase initiale, le programme se concentrera sur les éléments les plus couramment dépannés, comme l'écran, la batterie ou l'appareil photo de l'iPhone. Disponible d'abord pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, qui seront bientôt suivies de la gamme de Mac équipés de puces M1, le programme sera proposé dès le début de l'année prochaine aux Etats‑Unis, puis étendu à d'autres pays tout au long de 2022.

