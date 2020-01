Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : bat un nouveau record sur l'App Store Cercle Finance • 08/01/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Apple annonce que ses clients ont dépensé plus de 1,4 milliards de dollars en achats d'applications au cours de la semaine entre la veille de Noël et le nouvel an, représentant une augmentation de 16% par rapport à l'année dernière, établissant par là un nouveau record pour la période. Rien que le jour de l'An, les clients ont ainsi dépensé 386 millions de dollars sur l'App Store, en hausse de 20% sur un an, battant un nouveau record pour une seule journée. Ces chiffres confirment la récente poussée du géant californien sur le marché des services, caractérisée par le lancement d'Apple Arcade, Apple TV +, Apple News + et Apple Card cette année. Depuis le lancement de l'App Store en 2008, celui-ci a rapporté plus de 155 milliards de dollars aux développeurs, a indiqué la société.

