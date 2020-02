Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple avertit sur ses résultats à fin mars pour cause de coronavirus Reuters • 17/02/2020 à 22:31









17 février (Reuters) - Apple AAPL.O a averti lundi qu'il n'atteindrait pas ses prévisions de résultats pour le trimestre clos à fin mars en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, qui affecte la fabrication de ses iPhones comme la demande pour ses produits. Bien que les usines d'Apple en Chine aient rouvert, le retour à des conditions normales de production est plus lent que prévu, explique le groupe américain dans un communiqué. "Même si les sites de notre partenaire de fabrication de l'iPhone sont situés en dehors de la province du Hubei (berceau de l'épidémie, NDLR), et même si toutes les installations ont rouvert, elles redémarrent plus lentement que ce que nous escomptions." "La demande pour nos produits en Chine a été affectée", ajoute Apple. "Tous nos magasins en Chine et de nombreux magasins partenaires ont été fermés. En outre, les magasins ouverts fonctionnent avec des horaires réduits et très peu de clientèle." Le 28 janvier dernier, Apple avait annoncé prévoir entre 63 et 67 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le trimestre clos à mars, le deuxième de son exercice fiscal 2020, alors que les analystes attendaient en moyenne 62,4 milliards de dollars (57,6 milliards d'euros). (Neha Malara à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.02%