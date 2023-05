Apple: avec Goggle contre le pistage indésirable information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, Apple et Google ont présenté une proposition de cahier des charges industriel pour lutter contre l'utilisation abusive des appareils de géolocalisation à des fins de pistage indésirable.



Ce cahier des charges inédit permettra aux appareils de géolocalisation Bluetooth d'être compatibles avec la détection et les alertes de pistage sur les plateformes iOS et Android.



Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee ont exprimé leur soutien au projet, qui propose aux fabricants des instructions s'ils décident d'intégrer ces normes dans leurs produits.



' Ce nouveau cahier des charges constitue, de par la collaboration avec Google, une étape critique dans la lutte contre le pistage indésirable sur les plateformes iOS et Android ', a déclaré Ron Huang, vice-président d'Apple.



' Les traqueurs Bluetooth ont créé d'énormes avantages pour les utilisateurs, mais ils laissent aussi la porte ouverte au pistage, ce qui contraint le secteur à prendre des mesures correctives ', a expliqué Dave Burke, vice-président chez Google.



Les parties intéressées sont invitées à étudier et à commenter ce cahier des charges au cours des trois prochains mois. Passé ce délai, Apple et Google procéderont à l'application du cahier des charges pour les alertes de pistage d'ici fin 2023.