Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : aurait racheté une start-up britannique Cercle Finance • 16/12/2019 à 15:02









(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées en fin de semaine dernière par Bloomberg, le groupe Apple aurait fait l'acquisition de Spectral Edge, une start-up britannique spécialisée dans le traitement photographique via l'Intelligence artificielle. Spectral Edge a notamment développé un traitement photographique 'infrarouge'. Celui-ci permettrait, selon Bloomberg, d'améliorer grandement la qualité des clichés pris lorsque l'éclairage est insuffisant. Sollicité par Bloomberg, Apple n'a pas encore commenté ces informations.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.02%