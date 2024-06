Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: au plus haut après la présentation Apple Intelligence information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Le titre Apple est bien orienté mardi à la Bourse de New York, au lendemain de la présentation de la stratégie du groupe en matière d'IA, plutôt bien accueillie par les analystes.



Après avoir cédé 1,9% hier, l'action de la firme à la pomme bondit de plus de 5% aujourd'hui, signant de loin la plus forte hausse du Dow Jones et atteignant de nouveaux plus hauts historiques.



A l'occasion de sa conférence WWDC, Apple a présenté lundi le concept d''Apple Intelligence', son système d'intelligence personnelle pour iPhone, iPad et Mac, censé associer des modèles génératifs puissants à un contexte plus personnel pour proposer une intelligence 'utile et pertinente'.



'Nous nous réjouissons d'ouvrir un nouveau chapitre d'innovations d'Apple', a déclaré Tim Cook, le directeur général du groupe.



'Apple Intelligence va transformer ce que les utilisateurs peuvent faire avec nos produits, et ce que nos produits peuvent faire pour nos utilisateurs', a-t-il ajouté.



'C'était une journée historique pour Apple et Cook et ses équipes n'ont pas déçu, de notre point de vue', réagissent les analystes de Wedbush Securities.



Selon la société de courtage, Wall Street n'accorde pour l'instant aucune valeur à la stratégie de monétisation de l'IA envisagée par le groupe.



D'après HSBC, il s'agit pourtant de la 'bonne stratégie' pour protéger la base d'appareils installée et préparer au mieux le lancement du prochain iPhone, prévu en septembre.



Le broker estime qu'Apple doit encore prouver sa capacité à renouer avec la croissance, tout particulièrement dans les services, et à écouler l'appareil Vision Pro à l'international.



HSBC indique également s'inquiéter du coût associé au lancement d'une offre gratuite liée à ChatGPT, qui sera proposé dans ses outils afin de générer du texte ou de l'image.



Pour BofA, toutes ces fonctionnalités ouvrent la voie à l'apparition d'une nouvelle catégorie de téléphones mobiles, les 'IntelliPhones'.





Valeurs associées APPLE 204.36 USD NASDAQ +5.82%